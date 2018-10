Oberreichenbach Wenn Familien am Abgrund stehen

Dies fand in einem ökumenischen Gottesdienst in der Lukaskirche in Oberreichenbach statt. Seit Februar 2018 haben sich die Ehrenamtlichen in 80 Unterrichtseinheiten und mit einem Praktikum für diese Aufgabe qualifiziert. Dekan Holger Winterholer und Pfarrerin Elke Hahn übernahmen die Gestaltung des Gottesdienstes und segneten die Paten für ihre zukünftige Aufgabe. Die Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizdienstes Nadine Tscheuschner dankte allen, dass sie sich für dieses Ehrenamt entschieden haben. Sie freue sich sehr, dass der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Kreis Calw nun aus 15 Paten besteht.

Dieser Dienst kümmert sich um Familien, in denen entweder ein Kind oder ein Elternteil an einer lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Krankheit leidet. Für Fragen steht Koordinatorin Nadine Tscheuschner telefonisch unter 07452/88 58 770 oder 0170/5555 465 sowie per E-Mail kinderhospiz@malteser-calw.de zur Verfügung.