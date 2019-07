Oberreichenbach Weg für ein Pflegeheim ist frei

Für den Bebauungsplan "Weinstraße Nord" in Oberreichenbach billigte der Gemeinderat den vorgelegten Entwurf. Hier soll angrenzend an die Wildbader Straße ein Pflegeheim entstehen. Für den Bau wurde bereits ein Investor gefunden. Mit dem Bebauungsplan werde, so die Verwaltung, die innerörtliche Wohnfunktion gesichert und gestärkt und "lebenslanges Leben" in Oberreichenbach möglich gemacht.

Das als Sondergebiet ausgewiesene Areal ermöglicht darüber hinaus weitere Nutzungen wie beispielsweise die Einmietung eines Frisörs oder Blumenladens in einem späteren Pflegeheim. Um zukünftigen Bewohnern deren Zimmer zur Wildbader Straße gerichtet sein werden, die erforderliche Ruhe zu gewährleisten, wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt, das die Einhaltung der zulässigen Grenzwerte beispielsweise durch Tempo 30 auf der Wildbader Straße und entsprechende Schalldämmung der Außenbauteile gewährleistet sieht.

Grünes Licht: 20 weitere Bauplätze kommen

Nachdem der erste Bauabschnitt des Baugebiets Hausäcker/Schulstraße jüngst von Bürgermeister Karlheinz Kistner gemeinsam mit den Bauherren eingeweiht werden konnte, behandelte der Gemeinderat bereits den Bebauungsplan für die Erweiterung. Mit dem einstimmig verabschiedeten Satzungsbeschluss wurde der Weg frei gemacht für die Vermarktung der rund 20 Grundstücke und die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten. "Wenn alles glatt läuft, sind die Bauplätze im Herbst 2020 erschlossen", so Kistner.

Wo das geplante Baugebiet "Nördlich der Waldstraße" in Würzbach entstehen wird, stehen derzeit noch Bäume. Wann hier gebaut werden kann, hängt nicht zuletzt damit zusammen, ob noch in diese Jahr gerodet werden kann.

Ausstockung gilt als nicht problematisch

"Damit entscheidet sich, ob 2020 oder 2021 gebaut werden kann", erklärte der Bürgermeister. Grundsätzlich wird die Ausstockung nicht als problematisch gewertet, auch wenn sich der NABU Calw und Umgebung gegen eine Bebauung ausgesprochen hat. Der NABU verwies darauf, dass sich das Gelände im Landschaftsschutzgebiet "Großes und kleines Enztal mit Seitentälern" befindet. "Zur Verwirklichung der Planung sind im äußersten östlichen Bereich des Landschaftsschutzgebietes rund 0,02 Prozent der Gesamtfläche betroffen", beruhigt Planer Schöffler die Gemüter der Umweltschützer.

Kistner wies auf die ökologisch wertvollen Ausgleichsmaßnahmen hin, die mit dem Bebauungsplan getroffen werden sollen. Der Gemeinderat billigte den Planentwurf einstimmig.