1 Beim SV Oberreichenbach war die Freude über den Klassenerhalt groß. Foto: Kraushaar

Die Frauen vom SV Oberreichenbach treten in einem Freundschaftsspiel gegen Landesliga-Meister VfB Stuttgart II an.









Zum Auftakt des 15. Hirschgweih-Turniers in Oberreichenbach treten die Fußballerinnen des SV Oberreichenbach an diesem Freitag (19 Uhr) in einem Freundschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart II an.