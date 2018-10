Oberreichenbach "Schalten Sie Ihr Blaulicht aus"

"Schalten Sie Ihre Blaulichter aus, denn Demenzbegleitung heißt nicht, alles unter Kontrolle haben zu müssen", appellierte Orth an die Betreuerinnen, sich als drittes Bein, Arm oder zweiten Kopf zu verstehen. Denn durch die Erkrankung würden der individuelle Radius und die Möglichkeiten zwar kleiner, nicht aber das Bedürfnis nach Lebensqualität. "Seien sie gnädig", warb die Fachfrau um Verständnis. Oft komme es beispielsweise vor, dass Demente nicht mehr in gewohnter Art und Weise essen und dann schnell der Eindruck entstehe, sie erhielten nicht genug Nahrung. "Überlegen sie sich Strategien und zwingen sie keinesfalls zum Essen", verwies die Referentin auf das inzwischen im Bereich Demenz oft angebotene Fingerfood. Also kleine Essensportionen während des Tages zur Verfügung zu stellen, die selbstständig genommen werden können.