Oberreichenbach Rentschler verkauft Autohaus und Tankstelle

Seit 1958 ist die Tankstelle an der Wildbader Straße in Oberreichenbach in Betrieb. Seit 1979 gesellte sich dazu auch ein Ford-Autohaus. Inhaber Bernhard Rentschler, der den Betrieb eins von Vater Eugen übernommen hatte, will jetzt die Zapfpistole endgültig einhängen.