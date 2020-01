Oberreichenbach Probleme mit Postcontainer

Gerold Beck von der Pressestelle Süd der Post in Stuttgart reagierte auf die Anfrage des Schwarzwälder Boten zunächst verwundert: "Ein guter Grund, weshalb man bei der Post keine Pakete abgeben können soll, fällt mir eigentlich keiner ein", so der Pressemann, der aber versprach nachzuforschen. Und tatsächlich fand sich über Nacht ein triftiger Grund: ein fehlender Schlüssel. Der Postcontainer in Oberreichenbach hat an sechs Tagen die Woche jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ungünstig, wenn der Fahrer, der Briefe und Pakete abholen soll, erst nachmittags seine Runde dreht – und dann vor verschlossener Türe steht, also unverichteter Dinge wieder abziehen muss.

Provisorium als Schloss

"Wir haben im Moment in der Tat nicht genügend Schlüssel", räumt Beck zerknirscht ein und führt das Problem genauer aus: "Da wurde anfangs ein Provisorium als Schloss eingebaut, zu dem es nur zwei Schlüssel gibt." Und die haben logischerweise die beiden Angestellten der Poststelle. "Der Fahrer kommt dann eben nicht rein, außer er macht es so, wie die Einbrecher ein paar Wochen zuvor. Aber das wollen wir natürlich auch nicht", flüchtet sich Beck in Galgenhumor. "Wir können uns nur bei den Kunden entschuldigen, dass es gerade in der Weihnachtszeit dazu kam, dass die Filiale vor Ort keine Pakete annehmen konnte."

Doch "in der Filiale Pakete anhäufen" bringe ja auch keinen weiter, weshalb es nach wie vor nicht möglich sei, selbige in Oberreichenbach abzugeben. Mit Briefen könne man sich ja auch dem Briefkasten zuwenden, lässt Beck verlauten. Das alles sei aber lediglich von kurzer Dauer, denn baldmöglichst will man das provisorische Schloss gegen ein richtiges austauschen. "Dann ist da auch die passende Anzahl an Schlüsseln dabei", gelobt Beck Besserung.

Neue Route wäre zu aufwendig

Ob das Schlüsselproblem jetzt schnell gelöst werden kann? Darauf will Pressemann Beck kein Brief und Siegel geben, versichert aber: "Das bleibt kein Dauerzustand." Man kann für die Oberreichenbacher Postkunden nur hoffen, dass der altbekannte Spruch "nichts hält besser als ein gutes Provisorium" bei der Post in diesem Fall nicht gilt. Und wäre es eventuell auch eine Idee, einfach die Abholrouten anzupassen und auf die Öffnungszeiten des Containers abzustimmen?

Beck verneint das und meint: "Extra deswegen eine neue Route planen, wäre zu aufwendig." Dass man an solch ein kleines, aber durchaus wichtiges Detail wie einen Schlüssel bei der Renovierung nicht gedacht hat, ist auch für Beck nicht wirklich erklärbar. "So ein Einbruch wirft eben vieles durcheinander und oft hängt es an Kleinigkeiten", meint der Pressesprecher. Der Einbruch ereignete sich allerdings bereits im September vergangenen Jahres. Seit November, so hört man, soll der Container aber schon wieder in Betrieb sein – mit ebenjener Einschränkung.

Bürgermeister Kistner schlägt derweil eine recht pragmatische Lösung vor: "Schlüssel nachmachen lassen sollte in Deutschland ja kein Problem sein." Überhaupt findet der Schultes, hätte die Post ruhig auf die Wiederöffnung des Containers hinweisen können. "Der sieht ja aus wie immer, zwei Blautöne, gelbe Schilder. Da sieht man ja nicht, dass sich etwas geändert hat", kritisiert der Rathauschef.