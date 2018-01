Oberreichenbach Neues Ensemble meistert die Premiere

Nach und nach

Nach und nach kommen die Jugendlichen aus dem Publikum auf die Bühne. Nur der Hausdiener Max (Toni Heese) lässt auf sich warten. Er ist es dann auch, der in dem Sketch die größte Herausforderung für den Regisseur sowie Mitspieler darstellt und ungefragt verschiedene Passagen kommentiert.

20 Minuten lang zeigten neben den bereits genannten auch Pia Fenchel, Nils Walter und Kira Lahmann, was sie in den zurückliegenden Monaten gelernt haben. Unter Federführung von Willy Schuurmann sowie Werner Hölzle wurden sie in die Kunst des Theaterspielens eingeführt und meisterten ihren Auftritt mit Bravour.