Oberreichenbach Mehrtägige Sperrung nach Sturm "Burglind"

In Neubulach hat der Sturm laut Feuerwehr-Gesamtkommandant Cetin Karanci das Dach einer Scheune, die neben einem Wohnhaus steht, komplett abgedeckt. "Wir haben die Teile von der Straße geräumt und sie auf das Grundstück des Eigentümers gebracht", so Karanci.

Auch das Dach der Firma Duss wurde beschädigt: Dort hatten sich mehrere Ziegel gelöst, die die Einsatzkräfte aufsammelten und am Dach ersetzten. Zudem mussten laut Karanci ebenfalls in Neubulach Straßen von Bäumen befreit werden, wobei man die Förster unterstützte.

Mit 200 Sandsäcken auf Notfall vorbereitet

Umgestürzte Bäume beschäftigten auch die Feuerwehr in Bad Teinach-Zavelstein: Laut Gesamtkommandant Werner Kalmbach waren Straßen an vier Stellen derart versperrt, dass in beide Richtungen nichts mehr ging. An drei weiteren Straßenabschnitten war jeweils eine Spur durch Bäume gesperrt, bis die Feuerwehrleute eingriffen. Die Pegelstände der Flüsse Nagold und Teinach müssen die Einsatzkräfte wohl auch in den kommenden Tagen im Auge behalten: "Am Mittwoch war schon am Mineralbrunnen ein Einlaufschacht verstopft", erklärt Kalmbach, "wir haben für den Notfall mal 200 Sandsäcke gefüllt". Ähnlich wie Kirn zieht er aber das Fazit: "Insgesamt sind wir gut davongekommen".

Mehr zum Sturmtief "Burglind" auf unserer Themenseite.