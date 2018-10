Oberreichenbach Konzentration und Geschick gefragt

Oberreichenbach. "Fit4Future" heißt das bundesweite Vorsorgeprogramm einer Krankenkasse. Damit will sie Jungen und Mädchen das vermitteln, was die Ärzte ihren kranken Patienten Tag für Tag mit den Worten "viel Bewegung und reichlich Obst und Gemüse" anraten. In der Tat sieht es aber heute auch schon bei den Kindern düster aus mit der gesunden Lebensweise.

Schon in jungen Jahren übergewichtig

Viele leiden schon in jungen Jahren unter Übergewicht und Bewegungsmangel. Nach dem Motto "was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr", entwickelte die Kasse ihr Fitnessprogramm, das schon bei mehr als 2000 Schulen in Deutschland viel Anklang fand. Ziel ist es in erster Linie, den Kindern Freude an Bewegung und gesunder Kost zu vermitteln.