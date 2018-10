Oberreichenbach Kiez-Größe trifft "Bauer Pfrommer"

Oberreichenbach-Oberkollbach. Schnitt. Sie kennen diesen Werbespot – nur eben etwas anders. Im Original wird ein Jugendlicher verfolgt, der irgendeinem "Patrick" 2,60 Euro schuldet. Er soll mit seinem Smartphone zahlen; "Kwitt" heißt diese Zahlmethode der Sparkassen. Der Clip dazu erreichte bundesweit Kult-Charakter – nicht zuletzt wegen des eindrucksvollen "Boten", des Geldeintreibers.

Der trägt abseits von Werbe-Sets den Künstlernamen "Chris van Core" – "Core" von "Hardcore": 1,86 Meter, 102 Kilo pure Muskelmasse. Die Haut bis an den Hals mit Tattoos verziert. Eine extrem imposante Erscheinung. Erste Überraschung in einer Drehpause hier in Oberkollbach: Chris ist ein richtig netter Kerl, ganz anders als sein Image als Model. "Model!?" Dieses Bezeichnung mag er eigentlich gar nicht – da denkt man ja eher an dürre Mädels. Aber es stimmt natürlich – er ist halt ein Model der etwas anderen Art.

8,40 Euro für drei Bier