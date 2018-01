Oberreichenbach Kameraden aus dem ganzen Kreis genießen Lustspiel

Nach Oberreichenbach haben die ehemals aktiven Floriansjünger ihre Ehefrauen mitgebracht, auch die Witwen verstorbener Kameraden waren eingeladen. Neben der umfangreichen fachlichen und technischen Qualifikation der Feuerwehrleute wird die Kameradschaft in einer Abteilung hoch geschätzt. "Mancher Einsatz der ehrenamtlich tätigen Männer und Frauen geht an die Nieren und ist auch emotional sehr belastend. Da fängt einen eine stabile Kameradschaft auf", erzählt Renz aus seiner aktiven Zeit. "Und diese über Jahre gewachsene Kameradschaft wollen wir in den Alterswehren weiter pflegen."

Der stellvertretende Landesobmann in Baden-Württemberg und Obmann des Landkreises Böblingen, Hasso Bubholz sowie seine Stellvertreter in beiden Funktionen, Dieter Brodbeck und Günther Döffinger, mischten sich zusammen mit ihren Ehefrauen ebenfalls unter die gut gelaunten Theaterbesucher.

Mit ihrem Lustspiel haben die "Schnoga" auf der Bühne voll den Geschmack ihrer Besucher getroffen, wie die herzhaften Lacher über die Pointen in dem an überraschenden Wendungen reichen Stück ein ums andere mal bewiesen. Das aufmerksame SV-Serviceteam versorgte die Gäste mit Getränken und einem reichen Büffet selbst gebackener Kuchen.

Für den Abend bedankten sich die Altersfeuerwehren im Landkreis Calw und ihre Frauen ausdrücklich beim Sportverein Oberreichenbach und seiner Theatergruppe. Alle freuten sich schon auf das nächste Jahr, hieß es.