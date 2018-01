Oberreichenbach Immobilienhai versucht sein Glück

Oberreichenbach. Die rührige Laienspielgruppe des SV Oberreichenbach sorgt in jedem Winter mit fröhlich-hintersinnigen Stücken für beste Unterhaltung. Doch in diesem Jahr hätten die vielen treuen Fans fast auf den lustigen, unterhaltsamen Abend verzichten müssen. Nachdem zuvor schon monatelang an einem Stück geprobt worden war, erkrankte eine Laienspielerin in tragender Rolle ganz plötzlich und musste für längere Zeit ins Krankenhaus.

Auf Souffleuse kann verzichtet werden

"Wir riefen beim Theaterverlag an und ließen uns beraten. So kamen wir zu dem aktuellen Schwank ›Fast wie früher‹", sagt Theatergruppenleiter Martin Cicka. Die ambitionierten Hobbyschauspieler entschlossen sich nämlich, dieses schwäbische Lustspiel in drei Akten von Bernd Gombold aufzuführen. Durch großes Engagement und guten Zusammenhalt gelang es schließlich auch noch in Windeseile, völlig neue Kulissen zu schaffen und den 120-minütigen Dreiakter in nur vier Wochen einzustudieren. Das schafften die Akteure so vollkommen, dass sogar auf eine Souffleuse verzichtet werden konnte.