Oberreichenbach Gemeinderäte stimmen BI-Antrag auf Einwohnerversammlung zu

"Die Ergebnisse und Schlüsse, die daraus gezogen wurden sind falsch", so das Resümee zum Entwurf des Vorhabens. Für die erforderliche und wirtschaftliche Windhöffigkeit sei beispielsweise auf eine Referenzanlage Bezug genommen worden, "die bereits durch neuere Entwicklungen überholt ist". Zu den Themen Lärm und Infraschall gäbe es wenige oder keine Aussagen. Fehlerhafte Daten und Umgang unter anderem mit dem Artenschutz wurden außerdem laut Gemeindeverwaltung festgestellt. Unverständnis wird zudem für eine Bewertung von Schutzgütern wie Gesundheit der Menschen oder Landschaft nach Genehmigung und Errichtung von Windkraftanlagen geäußert, statt bereits während des Verfahrens Rücksicht darauf zu nehmen. "Nachdem dies unterblieben ist, sind sehr viele Annahmen im Teilregionalplan auf einer falschen Grundlage entstanden, was zur Unwirksamkeit der Planung führt", heißt es in dem Papier, über das der Gemeinderat am Freitag beriet.

"Für Windkraft sollte die oberste Prämisse die Akzeptanz in der Bevölkerung sein, und wenn sie zu konzentriert ist, schadet das dem Vorhaben", stellte Bürgermeister Karlheinz Kistner fest, nachdem der Entwurf eine massive Konzentration zwischen Straubenhardt, Bad Wildbad, Oberreichenbach und Bad Liebenzell ausweise. Dabei gehe es nicht darum, Windkraft mit einer so genannten Negativplanung generell abzulehnen, sondern ihr substanziellen Raum zu geben, also Vorrangflächen auszuweisen.

Bereits rechtskräftiger Flächennutzungsplan