Oberreichenbach Gemeinde steigt bei Car-Sharing ein

Mit der schon für das Bürgerauto installierten Ladesäule am Rathaus hat Oberreichenbach beste Voraussetzungen für das erste Auto im Car-Sharing. "Deshalb muss das Fahrzeug eigentlich dorthin zurück, aber auch in Würzbach sind die Vorbereitungen getroffen, um nach Einbau eines Fundaments die Ladesäule aufzustellen", sagte Kistner und stellte aufgrund eines früheren Projekts vergleichsweise geringe Kosten mit 3000 Euro für die Realisierung in Aussicht. Auch in Oberkollbach werde im Zuge der Bauarbeiten für das Dorfgemeinschaftshaus ein Standort vorbereitet, während man für Igelsloch noch beraten müsse.

Stefan Elsässer unterstrich, dass langfristig in jedem Ortsteil eine Säule von Bedeutung wäre. "Aufgrund der Disponierungen sorgen wir dafür, dass ein Fahrzeug da ist und bringen in der Anfangsphase gerne ein Auto auch zu Nutzern, in deren Ort noch kein Angebot steht", so die ENCW-Vertreterin.

"Da steckt viel Herzblut drin und es würde sich sogar für uns rentieren, statt mit dem Privatwagen Dienstreisen abzurechnen, es kommt also auf die Bürger an", konstatierte Kistner. Mit der Zustimmung des Gremiums, das Car-Sharing anzubieten, kündigte er dessen Start im März an.