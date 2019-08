Oberreichenbach Gemeinde liegt im Clinch mit Telekom

Oberreichenbachs Bürgermeister Karlheinz Kistner hat sie alle. Die verschiedensten Kabel, Rohre und Leitungen, durch die man schnelles Internet legen könnte. Das Problem an der Sache ist der Konjunktiv. Denn im Teilort Siehdichfür ist nur bei den ersten vier Häusern laut Breitbandaltas des Bundes eine Downloadrate von bis zu 50 Megabite pro Sekunde (Mbit/s) möglich. Alles was dahinter kommt, guckt in die Röhre. Schlimmer noch: Die Telekom bietet für die ersten vier Gebäude in der Schömberger Straße maximal 25 Mbit/s an – das spuckt jedenfalls die Angebotsabfrage auf der Internetseite des Telekommunikationsunternehmens aus.

Und überhaupt ist dieser Wert meilenweit von den angestrebten 50 Mbit/s im Zuge des sogenannten Vectoringausbaus entfernt, der schnelles Internet auch in den ländlichen Raum holen soll. Das bringt Kistner auf die Palme: "Wenn man einen Mercedes verspricht und dann einen Dacia liefert, ist das nicht in Ordnung. Der fährt zwar auch, aber ist halt doch was anderes", findet der Rathauschef einen anschaulichen Vergleich.

Der technische Hintergrund des Problems: Bereits 2014 hat die Telekom Vectoringausbau in Oberreichenbach betrieben. Doch die verbleibenden 1310 Meter bis Siehdichfür sind lediglich mit Kuperkabel angeschlossen. "Bei Kupfer ist jeder Meter ein Problem, das dämpft die Leistung", betont Kistner. Man würde gerne gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw den von der Telekom aufgestellten Kabelverzweiger (KVz) in Siehdichfür überbauen – also zum zweiten Mal erschließen – und so für schnelle Leitungen sorgen – zumal dort schon Glasfaser im Kasten direkt daneben liegt. Doch das darf man nicht wie man will.