Oberreichenbach Dieb bricht Post-Container brachial auf

Der Post-Vertriebsleiter stellt jedoch klar, dass es noch dauert, bis die Filiale wieder in Betrieb gehen wird. "Die Sicherheit der Mitarbeiterin steht natürlich an oberster Stelle", sagte er. Zeugen in der unmittelbaren Nachbarschaft sucht man vergebens: Beim Dorfmarkt sagte Filialleiter Steffen Sautter: "Von uns hat keiner was gesehen, wir sind am Sonntag ja nicht hier", beteuerte Sautter. "An unserer Türe ist aber kein einziger Kratzer", atmete Sautter auf, dass zumindest der Dorfmarkt in Frieden gelassen wurde. Dennoch hat der Filialleiter absolut kein Verständnis für derlei Taten, er habe auch jeden Mitarbeiter und Kunden über den Sachverhalt informiert, um möglicherweise Zeugen zu finden.

Auch gegenüber im Rathaus ist Bürgermeister Karlheinz Kistner überrascht. "Hier haben wir nix mitbekommen", sagte der Schultes, erinnerte sich aber zurück an die Zeit, als die Post noch nicht im Container geparkt war: "Da wurde auch drei Mal eingebrochen, Zigaretten und Briefmarken geklaut." Seit rund drei Jahren stünde der Post-Container an Ort und Stelle, sei kurz nach dem Dorfmarkt hinzugekommen, blickte Kistner zurück.

Jetzt müssen Post-Kunden in Oberreichenbach zunächst auf Service vor Ort verzichten. Doch in Calw-Altburg sei beispielsweise die nächste Niederlassung, die zehn Stunden am Tag geöffnet sei, beruhigt ein Post-Sprecher von der Pressestelle in Stuttgart: "Alles ist unter fünf Kilometer zu machen." Die Polizei sucht inzwischen weiter nach Zeugen und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Calw unter Telefon 07051/16 10.