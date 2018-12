Oberreichenbach Bürgerbegehren gegen Baugebiet zulässig

"Nach dem entscheidenden Votum durch den Bürgerentscheid können wir dann entweder gleich weiter arbeiten oder die Ergebnisse für drei Jahre auf Eis legen", stellte Kistner in Aussicht. Sollte sich nämlich die Mehrheit für das Ansinnen des Bürgerbegehrens aussprechen, ist die Gemeinde drei Jahre lang daran gebunden.

Kritische Stimmen

Normalerweise muss nach der Feststellung der Zulässigkeit binnen vier Monaten der Bürgerentscheid erfolgen. In Absprache mit den Vertrauenspersonen plant die Verwaltung gleichwohl, diesen parallel zu den Kommunalwahlen am 26. Mai durchzuführen. Schon in der Bürgerfragestunde hatte sich André Schroth diesbezüglich kritisch geäußert und befürchtet eine Abstimmung ohne ausreichendes Hintergrundwissen nicht zuletzt jener Wähler anderer Ortsteile. "Das Anliegen hätte es verdient, separat abgestimmt zu werden und dadurch genauer zu sein", stellte auch Rüdiger Pfrommer die Kombination in Frage. Nicht nur Kistner, auch Thomas Seyfried hielt dem entgegen, dass zur Kommunalwahl mehr Bürger kämen. "Mein Wunsch wäre ein hohes Quorum und ich glaube nicht, dass die Bürger einfach nur ein Kreuz machen", sagte der Bürgermeister, wenngleich er einräumte, immer wieder auf wenig Kenntnis zum Thema zu treffen, obwohl die Gemeinde eine Informationsbroschüre herausgab. Er sicherte zu, abzuklären, wer die Entscheidungshoheit bei der Terminfestsetzung habe und bei Bedarf eines Gemeinderatsbeschlusses das Thema erneut auf die Tagesordnung zu setzen. "Wenn ich es selber entscheiden kann, bleibt es beim Vorschlag zur Kommunalwahl", so Kistner.

Während Georg Burkhardt nicht müde wurde, auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu verweisen, formulierte Kristian Klein dem gegenüber die Schwierigkeit des persönlichen Rechtsempfindens. "Ich bin ein Verfechter für das Baugebiet und wichtig ist, dass eine Entscheidung durch den Bürgerentscheid nicht eine weitere Spaltung mit sich bringt, sondern das Ergebnis, egal wie es ausfällt, Akzeptanz findet", hob er hervor.

Bei einer Enthaltung stellte der Gemeinderat deshalb die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens fest.