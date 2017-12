Oberreichenbach (sst). Dichtes Schneetreiben zog am Donnerstag von Südwesten über den Landkreis. Gegen 13.45 Uhr stürzte unter der Last des nassen und schweren Niederschlags ein Baum auf die Bundesstraße 296. Er stand am Hang unterhalb der scharfen S-Kurve zwischen Oberreichenbach und Hirsau . Es war kein Fahrzeug davon betroffen. Allerdings mussten die Verkehrsteilnehmer dem Hindernis ausweichen, was ohne große Beeinträchtigung und im Wechsel zwischen den bergauf und bergab fahrenden Kraftfahrzeugen gelang. Darüber hinaus warnten die Autofahrer entgegenkommende Fahrzeuge mit Lichtsignalen vor der Gefahrenstelle, bis die alarmierte Feuerwehr das Hindernis von der Bundesstraße beseitigt hatte.