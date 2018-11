Oberreichenbach Alarm während der Hauptversammlung

Derzeit hat die Wehr 68 Mitglieder, darunter vier Frauen. Die Abteilung Würzbach hat 22 Mitglieder. 36 Einsätze entfielen auf Oberreichenbach und zwölf auf Würzbach. Außerdem wurden 22 Übungen absolviert und acht Lehrgänge besucht, teilte Schroth mit.

Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide sprach in seinem Grußwort die Themen Digitalfunk, Digitalalarmierung und die Anschaffung einer Drohne an. Klaus Ziegler, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands fand, dass sich das Feuerwehrwesen im Landkreis in einem guten Zustand befinde. Er berichtete von Aktionen zur Stärkung des Ehrenamtes sowie der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal.

Im Rahmen der Beförderungen wurden Robert Nun und Lars Kappler zu Feuerwehrmännern, Niklas Metzler und Mandy Werner zum Oberfeuerwehrmann, Jochen Lörcher, Markus Pfrommer und Bernhard Schwämmle zum Hauptfeuerwehrmann hochgestuft. Für die Teilnahme an Lehrgängen wurden Frederike Kirchherr und Mandy Werner (Feuerwehr-Sanitäterin), Timon Tscholl und Felix Ayasse (Atemschutz), Robert Nun, Lars Kappler (Truppmann) und Niklas Metzler und Jens Schaible (Truppführer-Lehrgang) geehrt.