1 Der Weihnachtsmann macht sich zum fünften Mal auf den Weg nach Obernheim. Foto: Ellen Moser

Der fünfte Obernheimer Weihnachts-Wander-Weg wird am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr offiziell für die Besucher eröffnet.









Weihnachtliches Flair verbreitet der Obernheimer Weihnachts-Wander-Weg, der in diesem Jahr in der fünften Auflage an den Start geht: am Samstag, 30. November, ist die offizielle Eröffnung.