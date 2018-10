Obernheim Zwei Mal kam es zum Sängerstreit

Bemerkenswert: In seine Statuten hatte der MGV "Harmonie" aufgenommen, dass jeder, der dem Kirchenchor beitrete, 20 Mark Strafe zu zahlen habe, was zu "starken Unstimmigkeiten in der Gemeinde", geführt habe, wie Wittmer schreibt. Doch die Obernheimer hätten sich wieder ausgesöhnt. Allerdings folgte schon 1913 der nächste Konflikt, hatte der katholische Arbeiterverein doch 1912 eine Sängerabteilung gegründet, zu der einige MGV-Sänger wechselten: "Der Schwund war beträchtlich", heißt es in der Chronik. Nur durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung sei eine Auflösung des Vereins und die Integration in den Kirchenchor verhindert worden.

Mit 30 Sängern startete nach dem Ersten Weltkrieg, der die Vereinsarbeit zum Erliegen gebracht hatte, der Neuaufbau, und schon bald errangen die Obernheimer Sänger Preise wie den ersten Preis beim Gausängerfest 1927 in Spaichingen und den zweiten Preis im "höheren Volksgesang" 1930. Eine weitere Fahne wurde 1928 geweiht, und noch vor dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Sänger ihren entferntesten Auftritt: in Breslau.

Bald nach dem Krieg durfte sich der Verein neu gründen und steuerte einem Höhepunkt der Vereinsgeschichte zu: dem Sängertreffen 1952 im Ort. Das damals sehr hohe Leistungsniveau habe unter häufigen Chorleiterwechseln freilich sehr gelitten, schreibt Wittmer, bis der MGV mit der Wahl des 21-jährigen Helmut Mauthe 1975 einen Glücksgriff getan habe. Was folgte waren Rundfunkaufnahmen, das erste Kirchenkonzert mit dem Musikverein "Lyra" Obernheim 1987 und das Jubiläumskonzert 1993 – das dreitägige Fest war für viele unvergesslich.

Seit 2010 nun leitet Cordula Bieber aus Oberdigisheim die "Harmonie", nachdem Helmut Mauthe nach 35 Jahren den Taktstock abgegeben hatte. Jürgen Dreher hat 2008 den Vorsitz übernommen und hofft auf viele Gäste am Jubiläumsabend – diesmal ganz ohne Sängerstreit.