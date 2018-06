Ursula Weber ist für 40 Jahre Mitarbeit im Friseursalon Helble in Obernheim ausgezeichnet worden. Am 1. Juni 1978 war sie als Gesellin eingetreten und hat sich stetig weitergebildet. Außerdem war sie lange maßgeblich an der Lehrlingsausbildung beteiligt. Ehrlichkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Fleiß seien ihre Markenzeichen, lobte Friseurmeisterin Ana Grubisic, die den Friseursalon – er besteht seit 1929 – seit 1. April führt. In einer Feierstunde beglückwünschte die Inhaberin Ursula Weber mit Blumen und einer Ehrenurkunde. Foto: Hoffmann