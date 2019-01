Obernheim Wolf wird zur Ehrenhexe gesotten

Obernheim. Insgesamt 90 Narren der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wirbelten mit musikalischer Begleitung der Stadtkapelle Furtwangen durch das Brüsseler Regierungsviertel; mit acht Narren waren die Obernheimer in ihrer Runde vertreten. Angeführt von ihrem Präsidenten Roland Wehrle aus Furtwangen und dem Vizepräsidenten Otto Gäng aus Markdorf erregten die Repräsentanten der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet mächtiges Aufsehen, als sie in Zweier-Reihen und zu den Klängen ihrer mehrere Kilo schweren Schellen von der Place du Luxembourg zur baden-württembergischen Landesvertretung zogen.

Auf Einladung von Europaminister Guido Wolf trafen sie dort Günther Oettinger, den einstigen Ministerpräsidenten und heutigen EU-Kommissar, und besuchten den Ausschuss der Regionen. Zudem trafen sie auf den Schweizer EU-Botschafter Urs Bucher und wurden in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beim Königreich Belgien von Botschafter Martin Kotthaus empfangen. Höhepunkt des Abends war ein bunter Abend in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg mit vielen Gästen aus ganz Europa.

Als letzten Programmpunkt sotten die Obernheimer den Minister zur Hexe; als Zeremonienmeister fungierte René Schatz, Landschaftsvertreter Neckar-Alb der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und zuvor langjähriger Zunftmeister in Obernheim. In der von Zunftmeister Thorsten Scheurer unterzeichneten Urkunde heißt es unter anderem, das närrische Leicht- und politische Schwergewicht Wolf mit seiner Neigung zur philosophischen Dichterei verspreche, dass in Zukunft neben dem Hirsch und dem Juchtenkäfer auch der Wolf ins Wappen des Landes aufgenommen werde.