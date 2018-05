Obernheim Werben um die Jugendlichen

Zwischen der Offenen Jugendarbeit und der Grundschule Obernheim besteht laut Lena Flügel ein guter Kontak. Gemeinsam würden Lösungen für Klassensituationen oder einzelne Kinder und ihre Familien erarbeitet, wenn notwendig auch Interventionsmöglichkeiten oder Hilfestellungen, beispielsweise in Gestalt von Jugendhilfemaßnahmen. Im ersten Halbjahr 2017 fand an der Grundschule ein Projekt "Ringen und Raufen" statt. Nach wiederkehrender Streitigkeiten unter den Jungen wollte man den Kindern einen Rahmen geben, um Regeln für einen besseren Umgang – und gegebenfalls auch für Streit – zu finden.

Im Jugendraum Hangergasse hielten sich im vergangenen Jahr immer weniger Heranwachsende zwischen 16 und 18 Jahren auf. Die Jüngeren erreichte man durch die Verlegung des Gruppenangebots; sie kommen nun auch zu den regulären Öffnungszeiten am Freitag von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Jugendliche unter 18 Jahre seien immer noch gut an den Jugendraum angebunden und nähmen ebenfalls die Angebote wahr, erklärte Flügel.

Während der Bauarbeiten am Feuerwehrhaus wurde auch im Jugendraum renoviert. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt. Das bestehende Farbkonzept schwarz-weiß soll dabei bestehen bleiben, aber die alten Polstermöbel ersetzen die Gäste nun durch selbst gebaute Palettensofas. Eine neue Spielkonsole erfreut sich großer Beliebtheit; die Jugendlichen wünschen sich nun noch eine WLAN-Verbindung. Der Jugendraum hat neue Fenster bekommen, die Heizung ist neu eingestellt und die Toiletten wurden in Kooperation mit dem Bauhof umgestaltet und neu gestrichen. Dem Abschluss der Renovierungsarbeiten soll eine feierliche Eröffnung folgen.

Im Sommer hat der Jugendraum Obernheim einen Ausflug zur Sprungbude in Stuttgart und feierte ein Sommergrillfest. In der letzten Sommerferienwoche fand zum 18. Mal das Zeltspektakel statt: 14 Studierende und Auszubildende des Diasporahaus Bietenhausen bereiteten es mit dem Jugendbüroteam zusammen vor und kümmerten sich täglich um die 100 bis 120 Kinder. Am 13. Oktober fand im Rahmen eines Hallenfußballturnieres die traditionelle Sportnacht des Jugendbüros Meßstetten-Nusplingen-Obernheim und der Schulsozialarbeit Meßstetten statt, in den Herbstferien unter dem Motto Mensch-Tier-Natur die Herbstfreizeit in Bad Rippoldsau im Schwarzwald. 15 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren aus den umliegenden Gemeinden nahmen daran teil.

Teamleiterin Isabelle Engler hofft nun, "dass durch den Umbau und die Neueinstellungen im Bereich Personal wir an die Situation von 2017 einen Haken machen können". Bürgermeister Josef Ungermann gab sich zuversichtlich, dass der Jugendraum sehr schön werde. Im November möchte der Gemeinderat im Jugendraum gemeinsam ein Kicker- und Billardturnier veranstalten und auch die Jugendlichen aus dem Posthaus und den Bauwagen einladen.