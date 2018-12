Obernheim (are). Seit Wochen steht er schon, der neue Verteilerkasten der Telekom. Dennoch haben einige Haushalte in Obernheim nach wie vor Probleme mit der Internetverbindung. Vorwiegend sind davon Neuanschlüsse betroffen. "Teilweise kommen nicht einmal zwei Megabyte bei den Haushalten an", kritisierte Bürgermeister Josef Ungermann im Gemeinderat. Schon vor mehr als einem Jahr habe die Telekom eine Lösung versprochen. "Leider funktioniert es nach wie vor nicht so, wie es soll", ärgert sich der Bürgermeister. Betroffene Bürger, die sich bisher nicht im Rathaus gemeldet haben, forderte Ungermann auf, das nachzuholen, und sagte zu, weiter bei der Telekom nachzuhaken.