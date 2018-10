Im West-Allgäu haben die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Obernheimen Maierhöfen und die Eistobelschlucht erwandert. Eine Bierprobe erlebten sie im Brauereigasthof Schlosskeller, ehe sie am zweiten Tag eine kurze Wanderung rund um den Zellersee unternahmen. Am Nachmittag besuchten sie das Bauernhaus-Museum in Wolfegg, wo an diesem Tag das Kaltblütertreffen stattfand. Der Abschluss im "Rössle" in Frohnstetten rundete den Ausflug ab. Foto: Junker