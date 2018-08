Obernheim Von Reinhard Mey bis zur Kuschelpolka

Und dann schlug die Stunde von Heinz Koch, dem singenden Wasenwirt aus Weilen u. d. R. Er stieg mit "Wieder mal ist es so weit" ein – für die richtige Soundabstimmung sorgte Andre Lengfeld aus Dornhan – und hatte die Gäste rasch so weit, dass sie mitsangen und mitklatschten. Es folgten traditionelles deutsches Liedgut, die "Schwarzwaldmarie" und die "Ewige Liebe", aber auch eigene Titel wie "Mach mich happy" durften nicht fehlen. Der Spendenertrag von Kochs Anstrengungen wanderte in ein überdimensionales Sparschwein und kommt der Kinderkrebsklinik im Stuttgarter Olgahospital zugute. Auch die anderen Musiker verzichteten zugunsten der krebskranken Kinder auf ihre Gage.