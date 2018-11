Obernheim Von der Renaissance zur Moderne

Die 13 Sänger, die aus unterschiedlichen Ortschaften von Bitz bis Obernheim und von Schömberg bis Nusplingen stammen, präsentieren Chorwerke aus verschiedenen Jahrhunderten von der Renaissance bis zur Moderne.

Das Hauptaugenmerk der vier Musiker, die Violine, Flöte, Cello und Orgel spielen, liegt auf der Epoche des Barock: Es sind Glanzlichter der Musikgeschichte von beiden Formationen zu hören, so zum Beispiel das "Salve Regina" von Georg Friedrich Händel, die Arie "Et incarnatus est" aus der C-Moll Messe von Wolfgang Amadeus Mozart, "Il est bel et bon" von Pierre Passereau, "Jesu, meine Freude" von Johann Sebastian Bach und "Ubi Caritas" von Ola Gjeilo, einem jungen norwegischen Komponisten. Stephanie Simon ist als Chorleiterin, Gesangpädagogin und Sängerin seit 2011 auf der Schwäbischen Alb tätig. Sie leitet neben dem selbst gegründeten Kammerchor unter anderem den Kirchenchor Nusplingen und den Gospelchor "Sound of Joy" in Bitz.

Die "liebenswerten Sänger", so die Übersetzung des Chornamens "Cantanti Amabili", treffen sich seit 2013 zu regelmäßigen Proben und erarbeiten jährlich zwei Konzertprogramme. Sie unterstützen mit ihren Konzerten verschiedene Hilfsprojekte, wie die Kinderkrebs-Station der Kinderklinik Tübingen, die Lebenshilfe Zollernalb, Erdbebenopfer in Nepal oder die evangelische Gemeindestiftung Tailfingen. Auch zu diesem Konzert ist der Eintritt frei, doch die Musiker freuen sich sehr über eine Spende am Ende des Konzertabends.