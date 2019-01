Obernheim 2018 hat sich viel in Obernheim getan

Auch über die Arbeit des Gemeinderates informierte die Verwaltung: In 14 Sitzungen habe er sich mit insgesamt 135 Tagesordnungspunkten beschäftigt. Obwohl die Verwaltung dafür 78 Vorlagen erstellt hat, lag ihr Tätigkeitsschwerpunkt klar bei der Baumaßnahme "Neu- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses an der Uhlandstraße". Zum Jahresende war das Gebäude innen fast fertig; Außenputz und Anstrich wurden noch vor dem Wintereinbruch aufgebracht. Die Fußverbindung in Richtung Uhlandstraße und Silcherstraße ist durch die Asphaltarbeiten inzwischen wieder begehbar. Bis zum Frühling 2019 werden die Arbeiten dann endgültig abgeschlossen sein, hofft der Bürgermeister.