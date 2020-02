Obernheim Unholda Moserin wird der Hexenprozess gemacht

Dass die landauf, landab bekannte Angeklagte dicke Krokodilstränen heulte und sich mit jeder Körperfaser wehrte, spielte keine Rolle mehr. Weder ihre in allen Tonlagen wehklagenden Hexenfreundinnen, noch Bürgermeister Josef Ungermann, an den sich Unholda in ihrer Pein wandte, konnten ihr helfen. Die Landsknechte griffen durch, während der Teufel aufmerksam das Geschehen verfolgte – genauso wie die vielen Besucher, die eigens zu diesem Spektakel nach Obernheim gekommen waren. Der Hexenzunft stets zur Seite waren wieder der örtliche Musikverein und der Wehinger Fanfarenzug.

Der Fasnetssonntag ist für die Obernheimer halt ein närrischer Feiertag – und das war an allen Ecken des „Hexaneschds“ spürbar. In den Besenwirtschaften gab es Leckereien, Kinderpunsch oder Glühwein, zumal der Wind ordentlich über den Berg pfiff. Zuvor war ein kunterbunter Lindwurm durch den Ort gezogen: Kreuzfahrtfans, Frau Antjes mit überdimensionalen Käse-Ecken, Fischer und Bonbon-Sammler gaben sich ein buntes Stelldichein.