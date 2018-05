Obernheim Ungermann tritt ein zweites Mal an

Er ist seit 1. Januar 2011 Schultes der 1500-Einwohner-Gemeinde auf dem Großen Heuberg, und seine Amtszeit endet am 31. Dezember. Dass es schon acht Jahre her sei, dass er sich beworben habe, "kann ich kaum glauben, verging doch diese Zeit wie im Flug". Die Aufgabe als Bürgermeister in Obernheim habe ihm von Anfang an große Freude bereitet, und er habe es noch keine Stunde bereut, das Amt angetreten zu haben.

Daher sei es für ihn "sonnenklar", bei der Wahl im Herbst wieder zu kandidieren. "Gemeinsam haben wir in den vergangenen fast acht Jahren vieles bewegt und erreicht", so Ungermann. "Auch für die nächsten Jahre sind schon entscheidende Weichen für wichtige Projekte gestellt." Die Zukunft werde neue Herausforderungen mit sich bringen und Entscheidungen fordern.

"Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch weiterhin gemeinsam die Geschicke der Gemeinde Obernheim lenken könnten", sagte Ungermann abschließend. Den genauen Wahltermin werde der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen festlegen.