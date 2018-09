Obernheim Ungermann ist einziger Kandidat

Trotzdem will sich Ungermann bei einer Kandidatenvorstellung den Obernheimern präsentieren, wie er dem Schwarzwälder Boten mitgeteilt hat: Am Mittwoch, 26. September, ab 20 Uhr erfahren alle, die sich in der Mehrzweckhalle versammeln, welche Agenda Ungermann für seine zweite Amtszeit geplant hat. Seine erste endet offiziell mit dem 31. Dezember.

Sehr unwahrscheinlich ist angesichts der Bewerberlage die Möglichkeit, dass es Ungermann nicht gelingt, im ersten Wahlgang am 7. Oktober mindestens die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich zu versammeln , so dass es zu einem zweiten Wahlgang kommen müsste, der dann am Sonntag, 21. Oktober, stattfände.

Der Gemeindewahlausschuss tagt zum ersten Mal nach Ende der Bewerbungsfrist am Mittwoch, 26. September, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses unter dem Vorsitz von Johannes Huber. Stellvertreter ist Andreas Oswald. Außerdem sitzen Jürgen Moser, Sabine Mayer und Ulrike Bayer im Ausschuss. Als ihre Stellvertreter fungieren Wolfgang Moser, Andrea Kolleck und Lothar Flad. Im Wahlvorstand vertreten sind Jürgen Moser, Daniela Bucher, Andrea Kolleck, Bettina Keller, Carola Mauthe, Thorsten Scheurer und Joachim Schnell.