Obernheim Umbau: Rathaus soll belebt werden

Das erste Gesuch betrifft ein Abbruchvorhaben des Gebäudes in der Hauptstraße 6 neben dem Rathaus, das der Gemeinde gehört.

Mitte 2017 hatte sie es erworben und will es nun im Rahmen einer bereits genehmigten ELR-Maßnahme abreißen. Die so gewonnene Fläche soll in die Gesamtmaßnahme zur Neugestaltung des Rathausumfeldes integriert werden. "Wir gehen im November in die Ausschreibung, dann könnte man eventuell im Dezember die Vergabe erledigen", erklärte Bürgermeister Josef Ungermann.

Das zweite Gesuch, ebenfalls von der Gemeinde vorgelegt, bezieht sich auf den Umbau und eine Nutzungsänderung des Rathauses selbst. Da die Bauarbeiten am Feuerwehrgerätehgaus in der Uhlandstraße soweit gediehen sind, dass die Feuerwehr alsbald umziehen kann, werden im Rathaus Räume frei. Die Gemeinde will mehrere Räume sanieren und sie neuen Zwecken zuführen.