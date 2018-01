In Obernheim heißt es ab sofort wieder "Ma goht ge Hexa": Beim Maskenabstauben der Hexenzunft sind Teufel und Hexen der Zunft vom Staub befreit worden. Damit ist auch in Obernheim der Startschuss für die Fasnetssaison gefallen. Bereits am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 13. und 14. Januar, nehmen die Obernheimer Hexen mit anderen Zünften und Vereinen am Narrentreffen der Narrenzunft Gosheim teil. Foto: Junker