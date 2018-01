Obernheim Obernheim und seine Plätze sollen schöner werden

Obernheim. In den kommenden beiden Jahren ist die Neugestaltung des Rathausumfelds sowie des Pfarrgartens geplant. Darüber hat Bürgermeister Josef Ungermann die Gemeinderatsmitglieder in der ersten Sitzung des Jahres informiert. Die Einwohnerschaft solle in die Vorüberlegungen miteinbezogen werden. Am Dienstag, 6. März, wird ein Bürgerworkshop initiiert. Er findet ab 19.30 Uhr im Bürgersaal statt und wird gemeinsam von der Gemeinde und dem Regionalmanagement des Konversionsraums Alb veranstaltet. Dabei sollen in Gruppen Ideen und Vorschläge zur Frage gesammelt werden, wie die Neugestaltung aussehen könnte.