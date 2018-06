Obernheim Obernheim bleibt der sichere Hort

Das liege auch an der wachsamen Bevölkerung, stellte Fritz klar. Oft lieferten Augenzeugen entscheidende Hinweise. "Eine Rolle hat aber auch der Umstand gespielt, dass bei Beziehungsdelikten klar ist, wer der Tatverdächtige ist", so Fritz. Seiner Beobachtung nach funktioniert die Sozialkontrolle in Obernheim sehr gut. Straftaten würden so teilweise bereits im Keim erstickt, weil die Bürger ein Auge auf verdächtige Verhaltensweisen hätten und einschreiten würden.

"Bürger informieren die Gemeindeverwaltung über verdächtige Dinge", bestätigte auch Bürgermeister Josef Ungermann, der diese Wachsamkeit begrüßt – auch, wenn sich ein verdächtiges Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen kürzlich als harmlos erwiesen hatte: Es handelte sich um eine Briefzustellerin bei der Arbeit. "Auch bei den Festen im Ort wird die Polizei kaum gebraucht", lobte Harald Fritz.

Die Zusammenarbeit von Polizei, gemeinwesenorientierter Jugendarbeit und Verwaltung funktioniert nach Ansicht aller Beteiligten gut. "Wir beziehen gegebenenfalls auch die Schulen mit ein", erklärte Ungermann. So würden Entwicklungen rechtzeitig erkannt und die Möglichkeit geschaffen, geeignete Mittel zur Gegensteuerung zu ergreifen.

Aktuell beschäftigt sich die Polizei mit Vandalismus: Kinder, die Scheiben eingeworfen und Autos zerkratzt haben, seien als Tatverdächtige ermittelt worden.

Die Gemeinde und Harald Fritz hoffen, weitere Sachbeschädigungen verhindern zu können. Die Zahlen für 2018 könnten dennoch weniger positiv ausfallen als für das vergangene Jahr, erklärte Ungermann dem Gemeinderat. Hoffen wolle man es freilich nicht.

Bessere Ergebnisse wünscht die Gemeinde sich auch im Bereich der Unfallstatistik: Die Anzahl der Verkehrsunfälle hatte sich 2017 im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter waren zu verzeichnen.