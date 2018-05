Obernheim/Nusplingen Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 46-jährige Biker war hinter einem anderen Motorradfahrer kurz vor 12.30 Uhr auf der Gefällstrecke der "Alte(n) Roßsteige" in Richtung Nusplingen unterwegs. Wegen plötzlich auftretender Nackenschmerzen versuchte der 46-Jährige an einer Abzweigung des Weges anzuhalten. Beim Einbiegen auf den Seitenweg übersah der Biker einen Straßenabsatz, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Darbei zog sich der Mann Verletzungen am Rücken zu und konnte sich nicht mehr bewegen.

Der zweite Motorradfahrer bemerkte den Unfall seines Kollegen erst kurze Zeit später, nachdem dieser nicht mehr hinter ihm war. Zwischenzeitlich hatten Radfahrer den Gestürzten entdeckt und den Notruf gewählt.

Nach einer Erstversorgung durch die Anwesenden und die eintreffenden Rettungskräfte wurde der 46-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.