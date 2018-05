Obernheim Natur soll mithelfen und Geld sparen

Am Ende des Waldbegangs ging es dann noch einmal um das Thema des vergangenen Jahres, den Waldweg Rindersteig, der nach einem Vorschlag der Fortverwaltung als halb befestigter Maschinenweg ausgebaut werden soll: zur Holzabfuhr. Das sei für die Privatwaldbesitzer die preisgünstigste Lösung. Kontakt zu ihnen will die Verwaltung nochmals aufnehmen, und Bürgermeister Ungermann kündigte an, das Thema auch in einer Sitzung des Gemeinderates im Monat Juni oder Juli nochmals aufzugreifen.