Obernheim Nachholbedarf besteht

Das Forstamt in Balingen hat in den vergangenen Wochen die Arbeiten zur Waldwegeunterhaltung in beschränkter Form ausgeschrieben und vier Unternehmen in der Region – Robert Bitzer in Unterdigisheim, Clemens Müller aus Lautlingen, Friedrich Stingel in Schwenningen und Heinrich Teufel in Straßberg – um ein Angebot gebeten. Nun hatte der Obernheimer Gemeinderat darüber zu entscheiden, wer den Zuschlag erhält.

Das preisgünstigste Angebot hatte die Firma Teufel mit 11 519 Euro netto unterbreitet – somit liegt der Preis weit unter der im Haushalt 2018 veranschlagten Summe von 15 000 Euro.

Weil die Waldwege in den vergangenen Jahren nur in den Bereichen instandgesetzt worden waren, in denen Holz eingeschlagen wurde, besteht an einigen Stellen Nachholbedarf. Zunächst soll nun die Försterin befragt werden, wo der Handlungsbedarf aus ihrer Sicht am größten ist. Dem Auftrag zur Waldwegeunterhaltung an die Firma Heinrich Teufel stimmte das Gremium einstimmig zu.