Obernheim Mit Marschmusik und Pop

Urkunden und Anstecknadeln für Erfolg bei den D-Prüfungen erhielten die Obernheimer Julia Kutz für die D1-Prüfung, und Michaela und Patricia Moser für die D2-Prüfung. Dann war die Jugendkapelle Meßstetten unter Leitung von Andreas Bott zu hören, die gemeinsam die vielen Gäste mit "Smoke On The Water" von Deep Purple, "Bad" von Michael Jackson und "Shake it off" von Taylor Swift unterhielten, mit Bassgitarre rockig in Szene gesetzt.

Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Gastgeber mit Dirigentin Laura Stanger, die das Publikum mit "You Raise Me Up" – Solist Jan Müller brillierte mit seinem Posaunensolo – besonders berührte. Sommerliche Partystimmung herrschte danach beim Latin-Pop-Hit "Despacito". Bei den bekannten Militärmärschen "River Kwai March" und "Colonel Bogey March" durften die Gäste sogar mitpfeifen.

Der donnernde Applaus galt auch der Leistung von Jugendleiterin Yvonne Mayer und ihrer Stellvertreterin Mona Henne – und natürlich den jungen Musikern, die in kleinen Schritten den Einstieg beim großen Orchester schaffen, was sie zusätzlich motiviert. Mit Faltblättern stellten sich die Jugendkapellen Dormettingen, Meßstetten und Obernheim außerdem vor.