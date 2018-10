Obernheim Keine Chance für ein Tempolimit

In den vergangenen fünf Jahren hat sich, so die Auswertung der Polizei, ein Unfall im fraglichen Bereich ereignet. Bei diesem war jedoch die Ursache nicht überhöhte Geschwindigkeit – es handelte sich um einen Vorfahrtsunfall. Fußgänger passierten die Brunnenstraße sicher, da beim Fußgängerüberweg der Fahrbahnverlauf zu schnelles Fahren verhindere. Aus diesen Gründen sei es nicht möglich, eine Tempo-30-Zone einzurichten, so Ungermann. Pflasterungen sorgten eher für zusätzlichen Lärm und gefährdeten Zweiradfahrer bei Nässe.

"Wir als Gemeinde selbst können ohnehin nicht viel tun, außer mit richtig viel Geld eine Verschwenkung zu machen", erklärte der Bürgermeister. Er hält das jedoch für eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Busse und den Schwerlastverkehr: "Wir müssen einfach sehen, wo wir uns topografisch befinden und wie die Situation vor allem im Winter ist." Die Gemeinde sagt aber zu, verstärkt Geschwindigkeitsmessungen in der Brunnenstraße vorzunehmen. Der Bürgermeister wird die Antragsteller über die Ergebnisse informieren.