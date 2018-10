Weiße Trikots, schwarze Hosen und die Stutzen in leuchtendem Orange: Neu eingekleidet durch den Deilinger Sponsor Christoph Fleig von der Firma Volz-Gruppe, gehen die Jugendteams der D-, C- und B-Junioren der Jugendspielgemeinschaft Deilingen/Nusplingen/Obernheim auf Punkte- und Torejagd. Somit können die Jugendteams künftig in einheitlichem Outfit auftreten. Die B-Junioren peilen in der Bezirksstaffel Schwarzwald nach Meisterschaft und Gewinn des Bezirkspokals erneut einen Spitzenplatz an. Die ­C- und D-Juniorenmannschaften wollen im Fußballbezirk Zollern in der Bezirksstaffel einen Spitzenplatz erreichen. Motiviert im neuen "Häs" und bei fleißigem Trainingsbesuch könnte dieses Vorhaben zu realisieren sein, meinen die Trainer und wollen alles tun, dass die Jugendlichen den neuen Dress erfolgreich über die Sportplätze im Schwarzwald und der Schwäbischen Alb tragen. Foto: Zahner