Obernheim (are). Am Silvesterabend ist im Bereich Untere Widdum ein Rohrbruch entstanden. "Ausgerechnet in eine Gebiet, wo die Leitungen noch von Haus zu Haus gehen!", ärgerte sich Bürgermeister Josef Ungermann im Gemeinderat. Der Rohrbruch befand sich beim ersten Haus in der Reihe und wurde am Neujahrstag behoben. "Das zeigt, wie dringend die Sanierung in diesem Areal ist. Wenn die Maßnahmen an Rathaus und Rathausumfeld abgeschlossen sind, muss es unsere höchste Priorität sein, dort aktiv zu werden", verdeutlichte Ungermann. Sein Appell kommt nicht von ungefähr: Mehrere Häuser hatten aufgrund des Rohrbruchs über Stunden kein Wasser.