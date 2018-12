Obernheim Immer den Stern im Blick behalten

Es sei schön, sagte Bürgermeister Josef Ungermann, dass beide Pfarrer immer anwesend seien und den Kontakt zur Gemeinde pflegen. Er versicherte, dass er wieder am Heiligen Abend in der Evangelischen Kirche in Oberdigisheim mit seiner Zugposaune die Christmette mit umrahmen wird.

Dann tischte der DRK-Ortsverein Kaffee und Kuchen auf und der Musikverein "Lyra" unter Leitung von Karl Heinz Dreher spielte zum Mitsingen einige bekannte Musikstücke, darunter auch alte Marienlieder, die die betagten Gäste gerne hörten. Eine lustige, gereimte Weihnachtsgeschichte über das "Mofa-Geschenk" trug Helene Dornig vor. Die ältesten Teilnehmer, die 94-jährige Gisela Weckerle und der 90-jährige Josef Essigbeck, erhielten von der Gemeinde ein Präsent überreicht. Dankesworte gingen auch an die Mitglieder des DRK, die immer an der vordersten Front stünden, allen Mitwirkenden sowie an Rainer Bay, der eine Seniorengruppe führt.