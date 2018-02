Obernheim Hexenzunft feiert Zunftabend

Lokalkolorit brachte der traditionelle Hexensabbat, der den Obernheimern bewährt-aufmerksam den Spiegel vorhielt. In diesem Jahr ging es um Kopfsalat fressende Riesen-Untiere, um eingewachsene Familienkutschen, digitale Schnitzeljagd-Abenteuer und verhinderte Vesperholer. Sehr zur Freude der närrischen Gäste, die mit leiser Schadenfreude Tränen lachten. Höfisches Flair aus dem Jahr 1988 zauberten die „Schinkenplattler“ auf die Bühne – den Märchenprinzen und viel Glitzer inklusive. Mit roten Backen und frischer Kittelschürze punktete dafür Putzfrau Berta alias Martin Wäschle. Berta will Obernheimer Bürgermeisterin werden, jetzt wo sie gelernt hat, dass acht in der Ecke stehende AfD-ler einen „rechten Winkel“ ergeben und man „Steffi“ auch gern mal mit „Doppel-Ä“ in der Mitte schreiben kann. Berta ist das, was heutzutage so oft als „Stand-up-Comedian“ bezeichnet wird. Sie stürzt sich ohne Konzept ins Publikum, plaudert aus dem Stegreif mit den Leuten – grad so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Ein großartiges Vergnügen für alle und absolut fernsehreif.