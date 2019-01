Obernheim Hexenzunft feiert 80-jähriges Bestehen

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Zunft ist der Fasnetsunterricht, den Mitglieder seit rund 20 Jahren in der Schule abhalten. "Deshalb ist die Fasnet zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt worden", betont der Zunftmeister: "Es geht darum, Wissen und Brauchtum weiterzugeben."

Als einzige Zunft der Region halten die Obernheimer – und zwar nur zu Hause – ein Hexengericht ab, bei dem Unholda, die kein historisches Vorbild hat, verurteilt und verbrannt wird. "Früher wurde sie sogar gehängt und erschossen", berichtet Junker. Für den Ritter Konradin, der sie anklagen lässt, sucht sich die Hexenzunft immer gestandene, angesehene Persönlichkeiten aus dem Ort – derzeit ist es Hans-Werner Moser, der einst auch schon die Unholda gespielt hatte.

Zusammen mit seiner Gemahlin – verkörpert von Stefanie Weber – sucht er sich den Hofstaat zusammen: Burgfräulein, Hofdamen und Landsknechte für den Höhepunkt der Straßenfastnet, der diesmal am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr mit dem Großen Umzug beginnt. Dem voraus gehen am Samstag, 23. Februar, und am Samstag, 2. März, jeweils ab 19.30 Uhr die Zunftabende, an denen eine Obernheimer Hexe oder eine Ehrenhexe gesotten wird. Auch darunter waren bekannte Persönlichkeiten – und mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Landtagsabgeordnete für den Zollernalbkreis, bis jetzt die einzige Frau.

Anlässlich des Jubiläums steigt schon am 20. Januar ein interner Festakt, zu dem nur (Ehren-Mitglieder, Ehrenhexen und all jene eingeladen sind, die sich um die Obernheimer Fasnet verdient gemacht haben. Zu Gast sind auch Mitglieder umliegender Zünfte und Vertreter der Zünfte in der Landschaft Neckar-Alb. Sie erwartet ein Narrendorf rund um die Festhalle mit Hexenzelt, Alter Fasnet – eher gemütlich, mit handgemachter Musik –, und einer Schirmbar. Ihre Traditionen zeigt die Hexenzunft den anderen Zünften in verkürzter Form.

Besonders aufwendige und originelle Einladungskarten – dafür sind die Obernheimer bekannt – hat Irene Moser auch diesmal für die Fasnetshöhepunkte entworfen und sie mit Petra Moser, Siggi Seifert, Sandra Seifert, Marietta Schätzle, Ulrike Scheurer, Alexandra Wicker, Heike Müller und Rebecca Bayer gebastelt – pro Karte dauert das eine gute Stunde. Doch dafür ist jedes Stück ein Unikat.

Dass es immer schwerer werde angesichts überbordender Bürokratie und behördlicher Auflagen, Veranstaltungen zur Fasnet auf die Beine zu stellen, vergessen Thorsten Scheurer und Achim Junker nicht zu erwähnen. Um so mehr freut es sie, wie die Gemeinde Obernheim sie diesbezüglich unterstützt und zudem durch Schneeabtransport für gute Verhältnisse beim Umzug sorgt. Dass Bürgermeister Josef Ungermann zu den Ehrengästen am Jubiläumsabend gezählt wird: selbstredend. Wer es sein wird, den die Hexen diesmal sieden, das bleibt hingegen vorerst ihr Geheimnis.