Obernheim Hexen stauben ihr Häs ab

Am 20. Januar starten die Hexen mit einem Festakt in die Fasnetssaison. Am 2. Februar wird das Jubiläum mit einem Bunten Abend gefeiert. Noch vor dem eigentlichen Abstauben statteten die Sternsinger den Hexen einen Besuch ab. Sie brachten ein Medley mit, mit Liedern, die sie nicht in den Häusern singen durften.

Bevor sich die Abstauber Christof Gehring und Daniel Dettling ans Werk machten, sangen die Narren gemeinsam das Obernheimer Fasnetslied. Da bei der einen oder anderen Hexe wichtige Utensilien fehlten, ging das Abstauben nicht ganz ohne Rüge über die Bühne.