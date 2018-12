Beim weihnachtlichen Harmonika-Stammtisch im Gasthof Adler in Obernheim, organisiert von Joachim Wäschle, haben Musikanten aus der Region Geld gesammelt und gespendet. Mitnehmen durfte es der Nikolaus der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig in Ebingen, der eine bewegende Weihnachtsgeschichte erzählte. Der Bischof sammelt in diesem Jahr Spenden für die Caritas. Sie werden für den Tafelladen verwendet. Foto: Wäschle