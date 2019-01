Obernheim Freiwillige Helfer sind das Standbein des Schwäbischen Albvereins

Außerdem ließ Moser noch einmal das vergangene Jahr Revue passieren. Nicht nur die zahlreichen Wanderungen und die monatlichen Treffen der Albvereinsrentner sind dem Verein wichtig, sondern auch die Jugendarbeit. Zum Beispiel nahmen 27 Kinder im Juni an der Waldolympiade teil. Mit diesem Projekt wurden dem Albvereinsnachwuchs auf spielerische Weise die Natur, das Leben im Wald und vor allem der sorgfältige Umgang mit der Natur näher gebracht. Besonders die jüngsten Teilnehmer werden den Familienausflug zur Bärenhöhle und dem Traumland im Oktober im Gedächtnis behalten. 22 Teilnehmer verbrachten dort bei wunderbarem Herbstwetter einen vergnügten und abenteuerlichen Tag. Im September stand der Zwei-Tages-Ausflug nach Kißlegg im Allgäu auf dem Programm – samt einer Wanderung durch die Eistobelschlucht und um den Zellersee, einer Bierprobe und dem Besuch des Bauernhaus-Museums in Wolfegg. Natürlich kam die Geselligkeit dabei nicht zu kurz.

Anklang fand auch die Albvereinshockete im August. Vertrauensmann Werner Moser überreichte am Ende des Tages eine Spendenkasse mit knapp 1800 Euro an Wasenwirt Heinz Koch – das Geld kommt der Station K1 im Stuttgarter Olgahospital, der Kinderkrebsklinik, zugute. Der Termin für die Hockete 2019 steht laut Moser bereits fest – sie geht am 25. August über die Bühne.

Doch steht dem Albverein in diesem Jahr noch ein größeres Ereignis bevor: Die Ortsgruppe Obernheim wurde 1894 gegründet und feiert somit 2019 ihr 125-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen auf dieses Fest nehmen immer mehr Gestalt an – und auch das Wanderjahr 2019 verspricht ereignisreich zu werden.