Obernheim Freilaufende Hunde verbreiten Angst

Elvis musste notoperiert werden und hatte seitdem Schmerzen

Vor etwa sieben Jahren wurde Hund Elvis so schlimm gebissen, dass mehrere Sehnen und Muskeln durchtrennt waren. In einer Not-Operation waren sie zwar wieder zusammengefügt worden, doch Elvis habe für den Rest seines Lebens unter großen Schmerzen und Angstzuständen gelitten, berichtet seine Besitzerin: "Mein Hund wurde hin und her geschüttelt wie ein Sack. Ich war wie zu einer Salzsäule erstarrt und habe nur noch geschrien." Der Jäger habe sich damals nirgendwo blicken lassen.

Hund Brutus erging es ähnlich: Bevor sein Besitzer ihn an die Leine nehmen konnte, entfernte er sich kurz vom Auto. Plötzlich seien die Jagdhunde angerannt gekommen, erinnert er sich. Einer habe sich Brutus geschnappt. Zwar hätten die Hunde von Brutus abgelassen, als dessen Besitzer versuchte, sie zu verscheuchen, ihn aber weiter umkreist. Der Jäger sei in einiger Entfernung gewesen und habe nicht reagiert. "Ich habe immer wieder zu ihm geschrien: Pfeif’ endlich Deine Hunde zurück", sagt Brutus’ Besitzer. Erst nach mehreren Minuten sei der Jäger zu ihm gekommen, habe aber nichts unternommen. Zu Brutus‘ Verletzungen soll er nur gesagt haben: "Der hat doch nix." Der Tierarzt habe "zum Glück nur Hämatome" festgestellt, aber Brutus leide seitdem immer wieder an Angstzuständen, berichtet sein Eigentümer.

Albin Ragg, Bürgermeister von Deilingen, sind der Jäger und seine Hunde von früheren Vorfällen und Beschwerden bekannt. Ragg suchte damals immer wieder das Gespräch mit ihm und verwarnte ihn mehrmals. Nach seiner letzten Verwarnung habe sich der Jäger einsichtig gezeigt. Den Vorfall mit dem Fohlen nahm er zum Anlass, den Jäger erneut zu kontaktieren: "Sollte sich so ein Vorfall auf unserer Gemarkung ereignen, werden wir eine entsprechende Verfügung gegen ihn erlassen", so Ragg.

Ragg berichtet, dass er die Hunde damals in Anwesenheit des Jägers nie angriffslustig erlebt und er sie in seinem Einflussbereich im Griff habe. Karin H. (Name geändert hingegen berichtet, dass sich die Hunde beim Angriff auf ihre Hühner in "einer Art Blutrausch" befunden und nicht auf ihn gehört hätten. Am Ende habe er sie an den Halsbändern aus dem Stall gezogen.

Vater und Tochter fühlen sich beim Spaziergang bedroht

Menschen fühlen sich ebenfalls von den Hunden bedroht: Ein Vater erzählt, wie die Hunde ihn und seine Tochter vor einem Jahr bei einem Spaziergang umkreist und bedroht hätten. Der Jäger sei in der Nähe mit dem Auto lang gefahren, habe einfach nur zugeschaut und sei dann ohne seine Hunde zugefahren. "Zum Glück hat es an dem Tag geregnet und meine Tochter war sicher in ihrem Kinderwagen verborgen", betont der Vater. Schreiend habe er die Hunde auf Abstand gehalten, die sich immer wieder genähert hätten. Zehn Minuten später sei der Jäger zurück gekehrt und habe kommentarlos die Hunde ins Auto geladen.

Nach den Vorfällen habe sich der Jäger nie von sich aus bei den Betroffenen gemeldet. Bei Inge K. kam es anders: Als sie ebenfalls Anzeige erstattete, habe der Mann sie zu Hause aufgesucht, berichtet sie. Er habe zugegeben, die Kontrolle über seine Hunde verloren zu haben, und ihr ein Angebot gemacht: Wenn sie die Anzeige fallen lasse, biete er ihr dafür etwas Schwarzwild an. Als sie das Angebot ablehnte, sei er wütend ins Auto gestiegen und weggefahren.

Andere Betroffene haben ebenfalls Anzeige gegen den Hundebesitzer erstattet. Tierbesitzern sei oft gesagt worden, dass es sich "nur um eine Sachbeschädigung" handele und man da nicht viel tun könne. Manche wiederum schwiegen lieber, weil sie private oder berufliche Nachteile fürchten. Gerade das sei aber ein Problem, wie Obernheims Bürgermeister Josef Ungermann betont: "Solche Vorfälle müssen aktenkundig sein, damit eine eindeutige Handlungsgrundlage gegeben ist." Auch er hat mehrere Beschwerden über den Jäger und seine Hunde erhalten. Ungermann betont, dass er die Beschwerden "mehr als ernst" nehme und diese auch schon an entsprechende Stellen weitergeleitet habe. Mehr könne er dazu momentan nicht sagen.

Der Jäger habe den Beteiligten gegenüber immer wieder behauptet, dass seine Hunde frei herumlaufen müssten, und berufe sich auf das Jagdrecht, berichtet eine Betroffene. Unserer Zeitung gegenüber wollte sich der Hundebesitzer auf Nachfrage nicht zu den Vorfällen äußern.

Inge K. bleibt indes nichts anderes übrig als abzuwarten: Roany hat die Operation zwar gut überstanden, aber ob das Bein des Fohlens komplett heilen wird, weitere Operationen nötig sein werden und Roany je reit- und turnierfähig sein wird, sei ungewiss.

Alle Beteiligten haben vor allem einen Wunsch: dass solche Vorfälle endlich aufhören und niemand mehr Angst um sich, seine Angehörigen und seine Tiere haben muss.